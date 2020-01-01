Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Inscriptions por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Inscriptions. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002718
-0.26%
-4.91%
-2.80%
$ 1.12B
$ 74.24B
2
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2701
-0.33%
+1.96%
-1.17%
$ 135.15M
$ 320.51K
3
ORDI
ORDI
ORDI
$ 3.501
+0.46%
+1.16%
+3.73%
$ 72.95M
$ 20.13K
4
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010155
-0.17%
-0.73%
+1.57%
$ 21.27M
$ 7.40T
5
Bellscoin
Bellscoin
BELLS
$ 0.0382
0.00%
+0.23%
+0.28%
$ 2.40M
$ 1.17K
6
Nacho the Kat
Nacho the Kat
NACHO
$ 6.09E-6
0.00%
+1.40%
-6.60%
$ 1.75M
--
7
TurtSat
TurtSat
TURT
$ 0.00038412
-0.10%
+0.14%
-1.57%
$ 235.74K
$ 37.30K
8
Inscribe
Inscribe
INS
$ 0.00363101
-0.03%
--
-2.17%
$ 208.37K
$ 11.70
9
Multibit
Multibit
MUBI
$ 0.00018662
-0.05%
+0.01%
-1.30%
$ 177.29K
$ 116.34
10
Ordiswap
Ordiswap
ORDS
$ 0.00011722
-0.02%
--
+0.23%
$ 117.17K
$ 11.92
11
Fungi
Fungi
FUNGI
$ 0.00040158
-0.05%
-0.00%
-8.58%
$ 84.33K
$ 29.62
12
PEPi
PEPi
PEPI
$ 4.77
0.00%
--
+16.06%
$ 63.77K
$ 15.26
13
Rats
Rats
RATS
$ 0.00003768
-0.21%
+1.87%
-19.52%
--
$ 2.02B
14
KASPY
KASPY
KASPY
$ 0.000001295
+0.15%
+0.08%
-3.71%
--
$ 4.63B

Perguntas frequentes

O que são tokens de Inscriptions e por que são populares?
Tokens de Inscriptions representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 14 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.36B.
Qual é o token de Inscriptions com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Inscriptions acompanhados na MEXC, TRAC apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.96% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Inscriptions existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 14 tokens de Inscriptions, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Inscriptions incluem PEPE, TRAC, ORDI. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Inscriptions?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Inscriptions é de aproximadamente $1.36B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Inscriptions, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.