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Principais tokens de InfoFi por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor InfoFi. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2701
-0.33%
+1.96%
-1.17%
$ 135.15M
$ 320.51K
2
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.4517
+0.79%
-28.69%
-50.85%
$ 108.29M
$ 669.69K
3
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.01849
+2.43%
+4.99%
+44.77%
$ 12.54M
$ 7.55M
4
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.012172
+0.88%
+3.22%
+12.42%
$ 9.51M
$ 8.81M
5
Loud
Loud
LOUD
$ 0.00017243
-0.16%
--
+4.69%
$ 172.41K
$ 2.08
6
DexCheck AI
DexCheck AI
DCK
$ 0.00010003
-0.02%
-0.14%
+40.22%
$ 91.85K
$ 624.04
7
Retail DAO
Retail DAO
RETAIL
$ 0.00010252
0.00%
--
-2.45%
$ 74.67K
$ 4.61
8
Arbus
Arbus
ARBUS
$ 0.00010543
-0.28%
+0.09%
+4.24%
$ 68.00K
$ 77.79

Perguntas frequentes

O que são tokens de InfoFi e por que são populares?
Tokens de InfoFi representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 8 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $265.89M.
Qual é o token de InfoFi com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de InfoFi acompanhados na MEXC, BMT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 4.99% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de InfoFi existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 8 tokens de InfoFi, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de InfoFi incluem TRAC, KAITO, BMT. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria InfoFi?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de InfoFi é de aproximadamente $265.89M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor InfoFi, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.