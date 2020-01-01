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Principais tokens de IDR Stablecoin por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor IDR Stablecoin. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Rupiah Token
Rupiah Token
IDRT
$ 5,646E-5
0,00%
+3,30%
+2,62%
$ 9,82M
--
2
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5,598E-5
0,00%
0,00%
-0,39%
$ 1,04M
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de IDR Stablecoin e por que são populares?
Tokens de IDR Stablecoin representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 2 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $10.85M.
Qual é o token de IDR Stablecoin com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de IDR Stablecoin acompanhados na MEXC, IDRT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 3.30% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de IDR Stablecoin existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 2 tokens de IDR Stablecoin, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de IDR Stablecoin incluem IDRT, IDRX. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria IDR Stablecoin?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de IDR Stablecoin é de aproximadamente $10.85M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor IDR Stablecoin, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.