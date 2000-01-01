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Principais tokens de Huobi ECO Chain Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Huobi ECO Chain Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.771
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.569
+0.37%
-5.59%
-10.32%
$ 2.22B
$ 192.62K
3
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.46
+0.10%
-1.87%
-1.60%
$ 1.36B
$ 1.41K
4
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,952.9
-0.20%
-1.49%
-5.89%
$ 69.82M
$ 29.73
5
SNX
SNX
SNX
$ 0.197
-0.46%
-2.77%
-7.60%
$ 67.84M
$ 329.71K
6
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.000765
-1.04%
-6.63%
-39.97%
$ 11.37M
$ 705.28M
7
balancer
balancer
BAL
$ 0.10571
+1.69%
-1.10%
-3.27%
$ 7.33M
$ 570.48K
8
HUSD
HUSD
HUSD
$ 0.03723438
0.00%
--
0.00%
$ 6.99M
$ 1.51
9
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0.51994
0.00%
-0.00%
+3.80%
$ 6.85M
$ 1.10
10
ELA
ELA
ELA
$ 0.2687
-0.70%
-3.90%
-0.33%
$ 6.21M
$ 8.25K
11
DeLorean
DeLorean
DMC
$ 0.0003379
-0.03%
-1.02%
-2.17%
$ 2.34M
$ 209.91M
12
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.053366
0.00%
--
-5.38%
$ 1.09M
$ 15.65
13
Deri Protocol
Deri Protocol
DERI
$ 0.0007799
0.00%
--
-0.03%
$ 364.93K
$ 3.21
14
Channels
Channels
CAN
$ 0.00025351
-0.02%
+0.01%
+3.15%
$ 126.72K
$ 5.85
15
O3 Swap
O3 Swap
O3
$ 0.00089323
-0.02%
--
-0.77%
$ 23.15K
$ 5.33
16
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002431
+0.04%
-0.82%
-1.58%
--
$ 22.43M
17
Minto
Minto
BTCMT
$ 0.6586
+0.11%
+0.58%
+0.73%
--
$ 127.27K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Huobi ECO Chain Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Huobi ECO Chain Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 17 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $9.50B.
Qual é o token de Huobi ECO Chain Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Huobi ECO Chain Ecosystem acompanhados na MEXC, BTCMT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.58% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Huobi ECO Chain Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 17 tokens de Huobi ECO Chain Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Huobi ECO Chain Ecosystem incluem LINK, UNI, AAVE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Huobi ECO Chain Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Huobi ECO Chain Ecosystem é de aproximadamente $9.50B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Huobi ECO Chain Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.