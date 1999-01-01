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Principais tokens de Harmony Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Harmony Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.184
0.00%
-1.82%
-8.10%
$ 6.69B
$ 13.69M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.754
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
3
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.567
+0.37%
-5.59%
-10.32%
$ 2.22B
$ 192.62K
4
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.36
+0.10%
-1.87%
-1.60%
$ 1.36B
$ 1.41K
5
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
0.00%
+183.43%
+14,134.98%
$ 858.46M
$ 172.53
6
Compound
Compound
COMP
$ 16.32
-0.55%
0.00%
+0.49%
$ 162.90M
$ 3.38K
7
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8616
+0.02%
-5.70%
-3.61%
$ 149.37M
$ 70.91K
8
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01347
+0.22%
-3.10%
-6.66%
$ 145.96M
$ 5.11M
9
BAT
BAT
BAT
$ 0.05829
+0.34%
-7.48%
-13.37%
$ 87.13M
$ 980.71K
10
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,951.5
-0.20%
-1.49%
-5.89%
$ 69.82M
$ 29.73
11
SNX
SNX
SNX
$ 0.197
-0.46%
-2.77%
-7.60%
$ 67.84M
$ 329.71K
12
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1.194
+0.17%
-3.00%
-7.08%
$ 59.38M
$ 46.48K
13
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003255
+0.09%
-2.08%
-2.99%
$ 57.22M
$ 180.61M
14
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02426
+0.21%
-2.37%
-5.38%
$ 47.96M
$ 2.21M
15
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1605
-0.25%
-1.78%
-4.30%
$ 45.92M
$ 348.04K
16
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.05864
-0.02%
-0.61%
-2.54%
$ 26.80M
$ 969.49K
17
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3001
-0.36%
-1.64%
-4.02%
$ 26.51M
$ 206.47K
18
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04650344
+0.49%
-0.00%
-12.46%
$ 26.51M
$ 326.49K
19
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00531453
-0.15%
-0.01%
-1.56%
$ 26.42M
$ 965.71K
20
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 5,984.99
+0.63%
+8.78%
+913.32%
$ 21.77M
$ 8.34K
21
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04058
+0.10%
-6.92%
-9.07%
$ 17.33M
$ 3.49M
22
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01615314
-0.02%
-0.05%
-4.97%
$ 15.59M
$ 1.20K
23
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01898
+0.21%
-1.91%
-1.04%
$ 14.51M
$ 2.92M
24
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 1,883.2
+0.16%
-0.00%
-0.70%
$ 11.99M
--
25
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.986508
-0.02%
-0.00%
-1.09%
$ 11.70M
$ 9.87K
26
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.000767
-1.04%
-6.63%
-39.97%
$ 11.37M
$ 705.28M
27
Huobi
Huobi
HT
$ 0.100575
0.00%
+0.03%
+14.76%
$ 11.00M
$ 349.51
28
Rupiah Token
Rupiah Token
IDRT
$ 5.646E-5
0.00%
+3.30%
+2.62%
$ 9.82M
--
29
Wise
Wise
WISE
$ 0.102445
+0.10%
-0.00%
-0.76%
$ 8.88M
$ 1.35K
30
balancer
balancer
BAL
$ 0.10544
+1.69%
-1.10%
-3.27%
$ 7.33M
$ 570.48K
31
Badger
Badger
BADGER
$ 0.347468
+1.32%
-0.02%
-0.36%
$ 6.78M
$ 372.35K
32
renBTC
renBTC
RENBTC
$ 16,521.56
-0.08%
-0.01%
-3.08%
$ 5.03M
$ 4.56K
33
Ampleforth
Ampleforth
AMPL
$ 1.24
0.00%
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-1.59%
$ 3.45M
$ 5.02K
34
Ren
Ren
REN
$ 0.00344501
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-0.00%
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$ 3.45M
$ 196.79K
35
Reef
Reef
REEF
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-0.65%
-4.72%
-7.95%
$ 1.92M
$ 992.37M
36
Solar
Solar
SXP
$ 0.00212907
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+0.54%
$ 1.43M
$ 13.23
37
Frontier
Frontier
FRONT
$ 0.01404536
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$ 1.26M
$ 3.07
38
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00312001
+0.37%
+0.01%
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$ 1.21M
$ 23.76K
39
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
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-0.01%
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$ 1.08M
$ 79.97
40
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
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41
Celsius Network
Celsius Network
CEL
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$ 221.57
42
DSLA Protocol
DSLA Protocol
DSLA
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$ 351.44K
--
43
Unistake
Unistake
UNISTAKE
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--
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44
BakerySwap
BakerySwap
BAKE
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45
Digital Reserve Currency
Digital Reserve Currency
DRC
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46
SparkPoint
SparkPoint
SRK
$ 9.08E-6
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--
47
OpenxAI Network
OpenxAI Network
OPENX
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+0.09%
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48
Furucombo
Furucombo
COMBO
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--
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$ 26.04K
$ 3.89
49
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0.00014271
+0.01%
-0.03%
-13.15%
$ 17.24K
$ 9.35
50
BELUGA
BELUGA
BELUGA
$ 100.1912
-0.06%
-0.34%
+11.44%
--
$ 193.89

Perguntas frequentes

O que são tokens de Harmony Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Harmony Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 51 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $18.03B.
Qual é o token de Harmony Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Harmony Ecosystem acompanhados na MEXC, WONE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 183.43% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Harmony Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 51 tokens de Harmony Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Harmony Ecosystem incluem ADA, LINK, UNI. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Harmony Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Harmony Ecosystem é de aproximadamente $18.03B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Harmony Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.