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Principais tokens de Guild and Scholarship por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Guild and Scholarship. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01898
+0.21%
-1.91%
-1.04%
$ 14.51M
$ 2.92M
2
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.004617
-0.17%
-0.09%
+2.08%
$ 2.55M
$ 10.04M
3
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00281826
0.00%
--
-1.04%
$ 1.28M
$ 10.00
4
Avocado DAO
Avocado DAO
AVG
$ 0.00196606
0.00%
-0.00%
-1.02%
$ 301.16K
$ 147.16
5
BlackPool
BlackPool
BPT
$ 0.00177343
0.00%
--
0.00%
$ 39.65K
$ 1.00
6
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 5.275E-5
0.00%
-7.10%
+1.00%
$ 26.38K
--
7
Good Games Guild
Good Games Guild
GGG
$ 0.00026807
0.00%
--
+3.35%
$ 10.72K
$ 2.78
8
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0125916
-0.19%
-2.76%
+0.39%
--
$ 265.73M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Guild and Scholarship e por que são populares?
Tokens de Guild and Scholarship representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 8 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $18.72M.
Qual é o token de Guild and Scholarship com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Guild and Scholarship acompanhados na MEXC, GUILD apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Guild and Scholarship existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 8 tokens de Guild and Scholarship, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Guild and Scholarship incluem YGG, A8, GUILD. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Guild and Scholarship?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Guild and Scholarship é de aproximadamente $18.72M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Guild and Scholarship, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.