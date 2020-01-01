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Principais tokens de Gaming Marketplace por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Gaming Marketplace. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1099
-0.27%
-2.32%
-1.08%
$ 219.40M
$ 627.08K
2
Open Loot
Open Loot
OL
$ 0.00487
+0.19%
-1.85%
-1.85%
$ 3.86M
$ 11.22M
3
Altura
Altura
ALU
$ 0.002682
+0.22%
-3.90%
-6.60%
$ 2.66M
$ 16.25M
4
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01009038
+0.40%
+0.14%
+12.32%
$ 1.38M
$ 86.54K
5
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.08096
-0.71%
-0.45%
+0.19%
$ 1.05M
$ 677.17K
6
GAIMIN
GAIMIN
GMRX
$ 8.73E-6
-0.80%
-0.20%
+1.51%
$ 501.55K
--
7
HYBUX
HYBUX
HYBUX
$ 2.111E-5
+0.29%
+36.90%
+48.04%
$ 91.92K
--
8
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 7.135E-5
0.00%
-1.90%
0.00%
$ 71.35K
--
9
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00049581
0.00%
--
0.00%
$ 26.01K
$ 1.92
10
Unfettered Ecosystem
Unfettered Ecosystem
SOULS
$ 1.212E-5
0.00%
+0.80%
0.00%
$ 13.23K
--
11
Overtake
Overtake
TAKE
$ 0.045
+0.64%
-8.85%
-36.48%
--
$ 1.76M
12
The9bit
The9bit
9BIT
$ 0.050059
+0.01%
-0.24%
+0.07%
--
$ 14.18M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Gaming Marketplace e por que são populares?
Tokens de Gaming Marketplace representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 12 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $229.06M.
Qual é o token de Gaming Marketplace com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Gaming Marketplace acompanhados na MEXC, HYBUX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 36.90% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Gaming Marketplace existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 12 tokens de Gaming Marketplace, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Gaming Marketplace incluem IMX, OL, ALU. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Gaming Marketplace?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Gaming Marketplace é de aproximadamente $229.06M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Gaming Marketplace, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.