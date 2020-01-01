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Principais tokens de Game Studio por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Game Studio. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03637
-0.41%
+0.70%
+3.22%
$ 27.89M
$ 2.50M
2
Power Protocol
Power Protocol
POWER
$ 0.09559
-0.17%
+0.66%
+12.99%
$ 19.98M
$ 3.67M
3
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02756
-2.42%
+8.84%
+17.96%
$ 11.90M
$ 2.63M
4
Delabs Games
Delabs Games
DELABS
$ 0.00028875
0.00%
--
-0.13%
$ 216.65K
$ 5.25
5
Redbrick
Redbrick
BRIC
$ 0.00073965
0.00%
+0.06%
-3.78%
$ 173.89K
$ 543.20
6
BIG Indie Games
BIG Indie Games
BIG
$ 0.00332778
0.00%
--
+0.56%
$ 35.70K
$ 93.51
7
Nebula3
Nebula3
SN3
$ 0.0002811
-0.11%
+1.84%
+2.43%
--
$ 206.54M
8
DROPEE
DROPEE
DROPEE
$ 0.001593
0.00%
-4.21%
+20.86%
--
$ 401.70K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Game Studio e por que são populares?
Tokens de Game Studio representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 8 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $60.19M.
Qual é o token de Game Studio com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Game Studio acompanhados na MEXC, GODS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 8.84% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Game Studio existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 8 tokens de Game Studio, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Game Studio incluem PLAY, POWER, GODS. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Game Studio?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Game Studio é de aproximadamente $60.19M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Game Studio, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.