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Principais tokens de Fuse Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Fuse Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,701.03
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
3
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.004
-0.10%
+0.00%
+0.10%
$ 33.07M
$ 4.66M
4
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.0000000264
+0.19%
-2.12%
-0.26%
$ 26.33M
$ 3.20T
5
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,883.35
+0.03%
0.00%
-0.54%
$ 13.94M
$ 486.47K
6
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.998192
+0.04%
-0.00%
+0.10%
$ 2.47M
$ 110.43K
7
Voltage Finance
Voltage Finance
VOLT
$ 4.731E-5
-0.48%
+46.80%
+486.25%
$ 412.95K
--
8
Fuse Network
Fuse Network
FUSE
$ 0.001541
+0.96%
-40.30%
-41.03%
$ 370.72K
$ 29.05M
9
Wrapped FUSE
Wrapped FUSE
WFUSE
$ 0.01672885
+0.47%
+0.45%
+491.05%
$ 226.05K
$ 3.43K
10
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.00793374
-0.21%
+0.01%
+0.67%
$ 128.04K
$ 109.09
11
FUSD
FUSD
FUSD
$ 1
-0.01%
-0.01%
-0.01%
--
$ 138.32K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Fuse Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Fuse Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 11 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $82.35B.
Qual é o token de Fuse Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Fuse Ecosystem acompanhados na MEXC, VOLT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 46.80% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Fuse Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 11 tokens de Fuse Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Fuse Ecosystem incluem USDC, WBTC, USDC.E. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Fuse Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Fuse Ecosystem é de aproximadamente $82.35B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Fuse Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.