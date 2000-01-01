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Principais tokens de Fractionalized NFT por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Fractionalized NFT. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.000629
+0.25%
+0.28%
+1.92%
$ 63.67M
$ 98.10M
2
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003261
-0.46%
-2.02%
-5.06%
$ 2.36M
$ 19.41B
3
Feisty Doge NFT
Feisty Doge NFT
NFD
$ 2.16E-5
0.00%
+1.00%
0.00%
$ 2.16M
--
4
Harambe
Harambe
HARAMBE
$ 1.165E-5
+0.26%
+0.20%
+0.09%
$ 1.16M
--
5
rHYPURR
rHYPURR
RHYPURR
$ 2.32
0.00%
--
+2.20%
$ 713.32K
$ 42.20
6
Hacash Diamond
Hacash Diamond
HACD
$ 6.67
0.00%
+0.20%
-3.61%
$ 170.62K
$ 3.32K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Fractionalized NFT e por que são populares?
Tokens de Fractionalized NFT representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 6 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $70.24M.
Qual é o token de Fractionalized NFT com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Fractionalized NFT acompanhados na MEXC, NFD apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Fractionalized NFT existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 6 tokens de Fractionalized NFT, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Fractionalized NFT incluem DOG, WEN, NFD. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Fractionalized NFT?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Fractionalized NFT é de aproximadamente $70.24M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Fractionalized NFT, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.