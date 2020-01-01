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Principais tokens de Fixed Interest por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Fixed Interest. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.335
+0.23%
-1.26%
-0.97%
$ 227.60M
$ 162.23K
2
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8.71
+1.04%
+0.02%
-5.33%
$ 6.18M
$ 20.57K
3
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.00280714
-0.06%
-0.09%
-0.42%
$ 1.33M
$ 1.79K
4
Notional Finance
Notional Finance
NOTE
$ 0.00548999
0.00%
--
+0.30%
$ 536.08K
$ 2.30
5
BarnBridge
BarnBridge
BOND
$ 0.03616675
0.00%
-0.01%
+16.65%
$ 361.67K
$ 105.59
6
88mph
88mph
MPH
$ 0.01229904
0.00%
+0.00%
-1.31%
$ 19.35K
$ 11.19
7
Nexus
Nexus
NEX
$ 0.000001564
+0.13%
-1.76%
+5.54%
--
$ 42.85B

Perguntas frequentes

O que são tokens de Fixed Interest e por que são populares?
Tokens de Fixed Interest representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 7 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $236.04M.
Qual é o token de Fixed Interest com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Fixed Interest acompanhados na MEXC, INV apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.02% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Fixed Interest existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 7 tokens de Fixed Interest, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Fixed Interest incluem PENDLE, INV, SPECTRA. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Fixed Interest?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Fixed Interest é de aproximadamente $236.04M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Fixed Interest, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.