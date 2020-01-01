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Principais tokens de Fighting Games por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Fighting Games. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
G Coin
G Coin
GCOIN
$ 0.0016076
+0.02%
+33.72%
+31.32%
$ 40.19M
$ 164.30M
2
Katana Inu
Katana Inu
KATA
$ 0.00001542
-0.26%
-0.58%
-2.46%
$ 576.64K
$ 519.34M
3
Cryowar
Cryowar
CWAR
$ 0.00081957
0.00%
+0.00%
-0.06%
$ 246.84K
$ 15.87
4
Wizardia
Wizardia
WZRD
$ 0.00010417
-1.25%
+0.08%
-24.57%
$ 15.60K
$ 2.40K
5
E4C
E4C
E4C
$ 5.568E-5
0.00%
-2.70%
+1.77%
$ 12.90K
--
6
Ready to Fight
Ready to Fight
RTF
$ 0.00288
+0.07%
-1.70%
-3.93%
--
$ 3.46M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Fighting Games e por que são populares?
Tokens de Fighting Games representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 6 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $41.05M.
Qual é o token de Fighting Games com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Fighting Games acompanhados na MEXC, GCOIN apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 33.72% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Fighting Games existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 6 tokens de Fighting Games, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Fighting Games incluem GCOIN, KATA, CWAR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Fighting Games?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Fighting Games é de aproximadamente $41.05M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Fighting Games, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.