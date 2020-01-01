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Principais tokens de Farming-as-a-Service (FaaS) por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Farming-as-a-Service (FaaS). As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Multiverse Capital
Multiverse Capital
MVC
$ 4.5647E-8
0.00%
-3.30%
-2.81%
$ 37.93K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Farming-as-a-Service (FaaS) e por que são populares?
Tokens de Farming-as-a-Service (FaaS) representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 1 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $37.93K.
Qual é o token de Farming-as-a-Service (FaaS) com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Farming-as-a-Service (FaaS) acompanhados na MEXC, MVC apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de -3.30% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Farming-as-a-Service (FaaS) existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 1 tokens de Farming-as-a-Service (FaaS), incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Farming-as-a-Service (FaaS) incluem MVC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Farming-as-a-Service (FaaS)?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Farming-as-a-Service (FaaS) é de aproximadamente $37.93K. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Farming-as-a-Service (FaaS), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.