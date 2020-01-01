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Principais tokens de Evmos Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Evmos Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1,401
+0,29%
-2,17%
+3,55%
$ 718,72M
$ 202,71K
2
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0,3005
-0,36%
-1,64%
-4,02%
$ 26,51M
$ 206,47K
3
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0,02995
-0,23%
-1,03%
+4,81%
$ 23,22M
$ 1,89M
4
Stride Staked Atom
Stride Staked Atom
STATOM
$ 2,71
0,00%
-0,02%
+3,44%
$ 3,63M
$ 2,07K
5
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0,02001247
-0,10%
-0,02%
-5,39%
$ 1,59M
$ 760,98
6
Regen
Regen
REGEN
$ 0,00097688
-0,01%
-0,08%
-15,27%
$ 144,93K
$ 381,15
7
Stargaze
Stargaze
STARS
$ 4,651E-5
-0,68%
+1,50%
-0,66%
$ 136,84K
--
8
Axelar Wrapped Ether
Axelar Wrapped Ether
AXLETH
$ 1 886,19
-0,13%
+0,00%
-0,08%
$ 93,61K
$ 5,48K
9
Graviton
Graviton
GRAV
$ 4,684E-5
-24,56%
-24,60%
+22,97%
$ 60,88K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Evmos Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Evmos Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 9 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $774.12M.
Qual é o token de Evmos Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Evmos Ecosystem acompanhados na MEXC, STARS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.50% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Evmos Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 9 tokens de Evmos Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Evmos Ecosystem incluem ATOM, FRAX, OSMO. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Evmos Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Evmos Ecosystem é de aproximadamente $774.12M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Evmos Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.