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Principais tokens de EUR Stablecoin por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor EUR Stablecoin. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
-0.00%
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$ 466.31M
$ 29.24M
2
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 160.87M
$ 7.05M
3
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
0.00%
$ 62.01M
$ 19.80M
4
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.1531
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$ 57.24M
$ 6.96K
5
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 32.04M
$ 247.92K
6
STASIS EURO
STASIS EURO
EURS
$ 1.19
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 7.03M
$ 20.93
7
StablR Euro
StablR Euro
EURR
$ 0.5407
0.00%
-16.74%
-9.08%
$ 6.43M
$ 311.38
8
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.14
+0.88%
+0.01%
-0.87%
$ 5.26M
$ 842.91K
9
Mento Euro
Mento Euro
EURM
$ 2.5
0.00%
+1.17%
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$ 3.69M
$ 19.79K
10
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
11
Parallel
Parallel
PAR
$ 1.21
0.00%
-0.00%
-0.82%
$ 2.72M
$ 197.01
12
Decentralized Euro
Decentralized Euro
DEURO
$ 1.15
0.00%
--
0.00%
$ 1.68M
$ 3.49
13
EURA
EURA
EURA
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 1.63M
$ 4.56K
14
Anchored Coins AEUR
Anchored Coins AEUR
AEUR
$ 1.14
0.00%
--
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$ 1.12M
$ 8.93K
15
Jarvis Synthetic Euro
Jarvis Synthetic Euro
JEUR
$ 1.15
0.00%
-0.00%
+0.88%
$ 620.25K
$ 295.96
16
Newrails Euro
Newrails Euro
EURW
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 587.86K
$ 3.24M
17
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 538.39K
$ 3.49K
18
Euro Tether
Euro Tether
EURT
$ 0.05381
0.00%
+0.07%
+12.78%
$ 223.52K
$ 92.77
19
sEUR
sEUR
SEUR
$ 0.01848619
0.00%
--
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$ 18.39K
$ 0.92

Perguntas frequentes

O que são tokens de EUR Stablecoin e por que são populares?
Tokens de EUR Stablecoin representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 19 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $812.91M.
Qual é o token de EUR Stablecoin com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de EUR Stablecoin acompanhados na MEXC, EURM apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.17% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de EUR Stablecoin existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 19 tokens de EUR Stablecoin, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de EUR Stablecoin incluem EURC, EURCV, REUR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria EUR Stablecoin?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de EUR Stablecoin é de aproximadamente $812.91M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor EUR Stablecoin, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.