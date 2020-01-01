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Principais tokens de ERC 404 por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor ERC 404. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.11872
+0.01%
-0.78%
+17.39%
$ 2.39M
$ 274.30K
2
DeFrogs
DeFrogs
DEFROGS
$ 15.88
0.00%
--
+0.44%
$ 158.77K
$ 8.20
3
Pundi X PURSE
Pundi X PURSE
PURSE
$ 2.03E-6
0.00%
+1.60%
-0.49%
$ 65.93K
--
4
OnChain Pepe 404
OnChain Pepe 404
OCP404
$ 284.12
0.00%
--
-3.56%
$ 25.00K
$ 157.50

Perguntas frequentes

O que são tokens de ERC 404 e por que são populares?
Tokens de ERC 404 representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 4 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $2.64M.
Qual é o token de ERC 404 com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de ERC 404 acompanhados na MEXC, PURSE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.60% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de ERC 404 existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 4 tokens de ERC 404, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de ERC 404 incluem MYST, DEFROGS, PURSE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria ERC 404?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de ERC 404 é de aproximadamente $2.64M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor ERC 404, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.