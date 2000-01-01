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Principais tokens de Energy por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Energy. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
NovaChargeX Coin
NovaChargeX Coin
NCX
$ 0.247553
0.00%
+0.03%
+3.33%
$ 29.71M
$ 6.82K
2
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.03731514
-0.20%
-0.02%
-5.75%
$ 21.22M
$ 1.07M
3
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2716
-0.11%
-2.59%
-3.38%
$ 8.15M
$ 105.26K
4
Green
Green
GREEN
$ 0.00015141
-0.04%
+0.14%
+3.76%
$ 7.23M
$ 6.52K
5
SunContract
SunContract
SNC
$ 0.02278894
0.00%
-0.00%
-0.30%
$ 2.80M
$ 41.08K
6
OpenVPP
OpenVPP
OVPP
$ 0.001642
-0.06%
+3.34%
+2.69%
$ 1.32M
$ 152.78M
7
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0.0000205
+0.05%
+0.49%
-7.57%
$ 1.30M
$ 2.86B
8
Dione Protocol
Dione Protocol
DIONE
$ 0.00005979
0.00%
+2.52%
-1.11%
$ 725.79K
$ 20.16M
9
Piggycell
Piggycell
PIGGY
$ 0.01637
+0.24%
0.00%
-4.81%
$ 696.39K
$ 945.36K
10
Habitat
Habitat
HABITAT
$ 0.00582463
0.00%
--
+4.61%
$ 582.46K
$ 26.20
11
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0.00090239
0.00%
--
0.00%
$ 175.97K
$ 0.18
12
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0.01835351
0.00%
-0.14%
-62.02%
$ 128.48K
$ 8.69K
13
Renewable Energy
Renewable Energy
RET
$ 6.813E-12
+0.21%
-0.60%
+2.71%
$ 123.07K
--
14
Liora Nuclear Beam
Liora Nuclear Beam
$BEAM
$ 2.888E-5
+0.49%
-0.50%
+1.33%
$ 28.88K
--
15
KulaDAO
KulaDAO
KULA
$ 0.05561
0.00%
-2.42%
-4.34%
--
$ 34.06K
16
B3TR
B3TR
B3TR
$ 0.0056
+0.18%
-1.58%
-2.60%
--
$ 3.04M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Energy e por que são populares?
Tokens de Energy representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 16 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $74.19M.
Qual é o token de Energy com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Energy acompanhados na MEXC, OVPP apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 3.34% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Energy existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 16 tokens de Energy, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Energy incluem NCX, POWR, EWT. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Energy?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Energy é de aproximadamente $74.19M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Energy, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.