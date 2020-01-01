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Principais tokens de Emoji-Themed por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Emoji-Themed. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Dog Emoji On Solana
Dog Emoji On Solana
🐕
$ 3.754E-5
+0.48%
-0.40%
+4.36%
$ 37.53K
--
2
Magnet
Magnet
MAGNET
$ 3.288E-5
+0.49%
+0.40%
+9.75%
$ 32.86K
--
3
Cat Emoji
Cat Emoji
🐈
$ 1.784E-5
+0.45%
+3.60%
+5.69%
$ 17.84K
--
4
JOOBI
JOOBI
JOOBI
$ 0.00011183
+0.11%
-0.07%
-7.42%
$ 11.18K
$ 87.69

Perguntas frequentes

O que são tokens de Emoji-Themed e por que são populares?
Tokens de Emoji-Themed representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 4 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $99.42K.
Qual é o token de Emoji-Themed com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Emoji-Themed acompanhados na MEXC, 🐈 apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 3.60% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Emoji-Themed existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 4 tokens de Emoji-Themed, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Emoji-Themed incluem 🐕, MAGNET, 🐈. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Emoji-Themed?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Emoji-Themed é de aproximadamente $99.42K. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Emoji-Themed, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.