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Principais tokens de Regenerative Finance (ReFi) por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Regenerative Finance (ReFi). As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Araracoin
Araracoin
ARARA
$ 0.00044231
-0.02%
0.00%
-0.03%
$ 16.04M
$ 14.56K
2
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2716
-0.11%
-2.59%
-3.38%
$ 8.15M
$ 105.26K
3
IMPT
IMPT
IMPT
$ 0.00192822
-0.05%
-0.00%
+4.47%
$ 2.48M
$ 8.33K
4
BigWater
BigWater
BIGW
$ 0.00159868
0.00%
--
0.00%
$ 1.47M
$ 22.22
5
SavePlanetEarth
SavePlanetEarth
SPE
$ 0.00183023
-0.11%
-0.00%
-0.73%
$ 1.08M
$ 4.91K
6
Habitat
Habitat
HABITAT
$ 0.00582463
0.00%
--
+4.61%
$ 582.46K
$ 26.20
7
EnviDa
EnviDa
EDAT
$ 0.052146
0.00%
--
0.00%
$ 546.30K
$ 108.52K
8
XELS
XELS
XELS
$ 0.020023
-0.01%
+0.01%
-4.47%
$ 420.53K
$ 1.71M
9
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0.00090239
0.00%
--
0.00%
$ 175.97K
$ 0.18
10
IXO
IXO
IXO
$ 0.00199415
-0.25%
-0.14%
-6.39%
$ 172.63K
$ 24.37
11
Regen
Regen
REGEN
$ 0.00097688
-0.01%
-0.08%
-15.27%
$ 144.93K
$ 381.15
12
Brokoli
Brokoli
BRKL
$ 0.00256192
-0.05%
-0.13%
+15.31%
$ 136.92K
$ 11.88K
13
EarthByt
EarthByt
EBYT
$ 1.128E-9
0.00%
+6.10%
+6.11%
$ 110.53K
--
14
Base Carbon Tonne
Base Carbon Tonne
BCT
$ 0.0008397
0.00%
--
+0.80%
$ 17.72K
$ 3.45
15
dovu
dovu
DOVU
$ 0.0020144
0.00%
-0.61%
-0.30%
--
$ 55.09K
16
B3TR
B3TR
B3TR
$ 0.00562
+0.18%
-1.58%
-2.60%
--
$ 3.04M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Regenerative Finance (ReFi) e por que são populares?
Tokens de Regenerative Finance (ReFi) representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 16 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $31.52M.
Qual é o token de Regenerative Finance (ReFi) com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Regenerative Finance (ReFi) acompanhados na MEXC, EBYT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 6.10% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Regenerative Finance (ReFi) existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 16 tokens de Regenerative Finance (ReFi), incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Regenerative Finance (ReFi) incluem ARARA, EWT, IMPT. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Regenerative Finance (ReFi)?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Regenerative Finance (ReFi) é de aproximadamente $31.52M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Regenerative Finance (ReFi), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.