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Principais tokens de Discord Bots por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Discord Bots. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020595
+0.09%
-0.23%
+7.19%
$ 19.23M
$ 3.37M
2
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01766
-0.17%
-2.54%
-3.60%
$ 11.84M
$ 3.18M
3
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004943
+0.39%
-0.45%
-13.17%
$ 4.91M
$ 11.23M
4
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001748
0.00%
-3.10%
-6.27%
$ 1.75M
$ 34.40M
5
Nacho the Kat
Nacho the Kat
NACHO
$ 6.09E-6
0.00%
+1.40%
-6.60%
$ 1.75M
--
6
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.0021148
+0.01%
-0.00%
+1.02%
$ 501.88K
$ 258.84
7
Bad Idea AI
Bad Idea AI
BAD
$ 7.17812E-10
+0.53%
+6.70%
+12.14%
$ 491.55K
--
8
Humanode
Humanode
HMND
$ 0.001483
-1.27%
+13.06%
-0.14%
$ 333.76K
$ 26.71M
9
SUBY
SUBY
SUBY
$ 0.00013179
-0.12%
+0.01%
-13.75%
$ 131.79K
$ 161.87
10
Pago
Pago
PAGO
$ 3.506E-5
+1.74%
+8.80%
-2.39%
$ 35.05K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Discord Bots e por que são populares?
Tokens de Discord Bots representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 10 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $40.97M.
Qual é o token de Discord Bots com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Discord Bots acompanhados na MEXC, HMND apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 13.06% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Discord Bots existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 10 tokens de Discord Bots, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Discord Bots incluem CGPT, SONIC, PAAL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Discord Bots?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Discord Bots é de aproximadamente $40.97M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Discord Bots, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.