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Principais tokens de Index Coop Defi Index por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Index Coop Defi Index. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
WETH
WETH
WETH
$ 1,881.3
+0.36%
0.00%
-0.80%
$ 4.19B
$ 285.43M
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.563
+0.79%
-6.11%
-11.78%
$ 2.21B
$ 192.81K
3
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.26
+0.54%
-1.87%
-2.36%
$ 1.36B
$ 1.66K
4
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2928
+0.62%
+0.21%
+0.76%
$ 246.87M
$ 446.78K
5
Compound
Compound
COMP
$ 16.25
+1.62%
+0.18%
+0.55%
$ 163.40M
$ 3.39K
6
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,950.5
+0.18%
-1.26%
-5.94%
$ 69.87M
$ 30.02
7
SNX
SNX
SNX
$ 0.197
+0.41%
-1.93%
-6.77%
$ 68.32M
$ 332.11K
8
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.393
+0.29%
-4.19%
-9.06%
$ 31.46M
$ 42.43K
9
balancer
balancer
BAL
$ 0.10474
-0.73%
-3.04%
-4.93%
$ 7.23M
$ 563.20K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Index Coop Defi Index e por que são populares?
Tokens de Index Coop Defi Index representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 9 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $8.34B.
Qual é o token de Index Coop Defi Index com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Index Coop Defi Index acompanhados na MEXC, LDO apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.21% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Index Coop Defi Index existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 9 tokens de Index Coop Defi Index, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Index Coop Defi Index incluem WETH, UNI, AAVE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Index Coop Defi Index?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Index Coop Defi Index é de aproximadamente $8.34B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Index Coop Defi Index, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.