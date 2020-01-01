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Principais tokens de Options por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Options. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Derive
Derive
DRV
$ 0.09538
-0.38%
-4.52%
-1.45%
$ 70.53M
$ 545.79K
2
SIREN
SIREN
SIREN
$ 0.03414
+0.12%
-2.59%
+0.53%
$ 24.77M
$ 1.79M
3
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01394084
0.00%
-0.01%
-1.93%
$ 15.02M
$ 33.11
4
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.5931
-0.92%
+5.43%
-0.66%
$ 13.42M
$ 38.74K
5
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.383409
+0.24%
-0.01%
-7.22%
$ 6.90M
$ 4.78K
6
HXRO
HXRO
HXRO
$ 0.00163082
+0.02%
-0.04%
-7.43%
$ 1.55M
$ 47.11
7
Ribbon Finance
Ribbon Finance
RBN
$ 0.01962609
0.00%
-0.05%
+1.96%
$ 1.32M
$ 4.30
8
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
$ 0.00113118
0.00%
--
0.00%
$ 746.58K
$ 42.38K
9
Deri Protocol
Deri Protocol
DERI
$ 0.0007799
0.00%
-0.00%
+0.21%
$ 364.93K
$ 3.21
10
Ithaca Protocol
Ithaca Protocol
ITHACA
$ 0.00040304
-0.86%
-0.00%
+2.71%
$ 268.77K
$ 42.63K
11
Typus
Typus
TYPUS
$ 0.00020755
+0.75%
0.00%
+3.24%
$ 207.55K
$ 31.73
12
Bitune
Bitune
TUNE
$ 0.00140542
0.00%
+0.00%
-4.94%
$ 140.54K
$ 8.00
13
Exotic Markets
Exotic Markets
EXO
$ 0.085501
+0.22%
0.00%
+2.12%
$ 77.80K
$ 41.35
14
LogX Network
LogX Network
LOGX
$ 2.363E-5
0.00%
+6.20%
+4.60%
$ 18.97K
--
15
Oddz
Oddz
ODDZ
$ 0.000171
0.00%
--
0.00%
$ 15.29K
$ 16.79
16
Advanced
Advanced
AUC
$ 0.000135
0.00%
+0.15%
-1.03%
--
$ 476.40M
17
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0125921
-0.28%
-2.03%
+0.88%
--
$ 266.53M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Options e por que são populares?
Tokens de Options representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 17 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $135.36M.
Qual é o token de Options com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Options acompanhados na MEXC, LOGX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 6.20% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Options existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 17 tokens de Options, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Options incluem DRV, SIREN, HEGIC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Options?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Options é de aproximadamente $135.36M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Options, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.