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Principais tokens de daos.fun Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor daos.fun Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Big Pharmai
Big Pharmai
DRUGS
$ 0.00023778
+0.46%
+0.05%
+16.79%
$ 261.54K
$ 2.29K
2
ai16zeliza
ai16zeliza
ELIZA
$ 8.721E-5
+0.21%
-0.90%
+3.88%
$ 83.82K
--
3
Aimonica Brands
Aimonica Brands
AIMONICA
$ 3.777E-5
+0.21%
-1.00%
-0.13%
$ 37.77K
--
4
Nasdao Ai
Nasdao Ai
NDAO
$ 3.292E-5
0.00%
+2.90%
+2.52%
$ 36.20K
--
5
girl economy ai
girl economy ai
GIRLE
$ 1.441E-5
0.00%
+4.30%
+4.34%
$ 15.85K
--
6
sqrFUND
sqrFUND
SQR
$ 1.327E-5
0.00%
+13.90%
0.00%
$ 14.60K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de daos.fun Ecosystem e por que são populares?
Tokens de daos.fun Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 6 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $449.77K.
Qual é o token de daos.fun Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de daos.fun Ecosystem acompanhados na MEXC, SQR apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 13.90% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de daos.fun Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 6 tokens de daos.fun Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de daos.fun Ecosystem incluem DRUGS, ELIZA, AIMONICA. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria daos.fun Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de daos.fun Ecosystem é de aproximadamente $449.77K. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor daos.fun Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.