Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Curve Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Curve Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Curve
Curve
CRV
$ 0.2579
+0.19%
-1.36%
+20.23%
$ 395.71M
$ 5.43M
2
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.75
+0.12%
+1.12%
+12.77%
$ 168.08M
$ 61.80K
3
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3006
-0.30%
-1.89%
-3.73%
$ 26.61M
$ 206.87K
4
Savings crvUSD
Savings crvUSD
SCRVUSD
$ 1.11
0.00%
0.00%
+0.91%
$ 16.90M
$ 2.05M
5
Dinero
Dinero
DINERO
$ 0.01260706
0.00%
0.00%
+12.76%
$ 15.91M
$ 5.09
6
Origin
Origin
OGN
$ 0.01625
+0.62%
-1.34%
+1.00%
$ 10.78M
$ 3.11M
7
Citrea
Citrea
CTR
$ 0.008332
+1.96%
+1.44%
+7.68%
$ 10.16M
$ 8.31M
8
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.083349
+0.13%
+0.02%
+7.63%
$ 5.69M
$ 4.36K
9
Gearbox
Gearbox
GEAR
$ 0.00032133
+0.27%
-0.00%
-13.44%
$ 3.21M
$ 572.74
10
Prisma Governance Token
Prisma Governance Token
PRISMA
$ 0.00783058
+0.18%
--
+2.40%
$ 764.07K
$ 112.92
11
CLever
CLever
CLEV
$ 1.38
0.00%
--
+6.98%
$ 196.45K
$ 6.16

Perguntas frequentes

O que são tokens de Curve Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Curve Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 11 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $654.01M.
Qual é o token de Curve Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Curve Ecosystem acompanhados na MEXC, CTR apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.44% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Curve Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 11 tokens de Curve Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Curve Ecosystem incluem CRV, CVX, FRAX. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Curve Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Curve Ecosystem é de aproximadamente $654.01M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Curve Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.