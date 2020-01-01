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Principais tokens de Cronos zkEVM Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Cronos zkEVM Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 74.87B
$ 51.85M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,609.15
+0.27%
-0.28%
-1.07%
$ 7.41B
$ 2.03
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.744
+1.04%
-0.07%
+6.97%
$ 5.73B
$ 70.05K
4
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04671
+0.11%
-0.17%
-12.03%
$ 2.09B
$ 2.41M
5
Veno USD
Veno USD
VUSD
$ 4.51
+0.22%
+0.06%
+21.56%
$ 11.75M
$ 6.39K
6
Veno ETH
Veno ETH
VETH
$ 8,370.99
+0.27%
+0.07%
+21.21%
$ 2.58M
$ 402.82
7
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.00092655
+0.16%
+0.06%
+0.25%
$ 2.19M
$ 13.65K
8
Wrapped zkCRO
Wrapped zkCRO
WZKCRO
$ 0.251965
+0.27%
+0.06%
+6.67%
$ 1.81M
$ 9.69K
9
H2 Finance
H2 Finance
$H2
$ 9.736E-5
+0.17%
+5.90%
+0.64%
$ 721.20K
--
10
Fortune Token
Fortune Token
FRTN
$ 0.00010143
+0.24%
-0.00%
-8.40%
$ 42.09K
$ 35.92

Perguntas frequentes

O que são tokens de Cronos zkEVM Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Cronos zkEVM Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 10 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $90.11B.
Qual é o token de Cronos zkEVM Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Cronos zkEVM Ecosystem acompanhados na MEXC, $H2 apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 5.90% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Cronos zkEVM Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 10 tokens de Cronos zkEVM Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Cronos zkEVM Ecosystem incluem USDC, WBTC, LINK. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Cronos zkEVM Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Cronos zkEVM Ecosystem é de aproximadamente $90.11B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Cronos zkEVM Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.