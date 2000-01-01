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Principais tokens de Country-Themed Meme por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Country-Themed Meme. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.257
+0.23%
+2.56%
+6.62%
$ 62.36M
$ 622.71K
2
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07481
-0.71%
+0.01%
+14.06%
$ 38.82M
$ 2.30M
3
Central African Republic Meme
Central African Republic Meme
CAR
$ 0.00256575
+0.47%
-0.05%
-4.19%
$ 2.55M
$ 4.09K
4
American Coin
American Coin
USA
$ 1.42362E-7
-0.16%
-1.30%
+2.52%
$ 1.66M
--
5
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.07687
+0.16%
-2.31%
-5.24%
$ 1.43M
$ 732.17K
6
The Patriots
The Patriots
PATRIOTS
$ 0.00021913
-0.54%
-0.03%
-2.96%
$ 164.34K
$ 21.09K
7
Based USA
Based USA
USA
$ 4.077E-5
+0.20%
-1.80%
-0.61%
$ 40.77K
--
8
Freedom
Freedom
FREE
$ 1.765E-5
0.00%
+0.30%
-1.29%
$ 17.54K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Country-Themed Meme e por que são populares?
Tokens de Country-Themed Meme representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 8 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $107.03M.
Qual é o token de Country-Themed Meme com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Country-Themed Meme acompanhados na MEXC, UAI apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.56% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Country-Themed Meme existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 8 tokens de Country-Themed Meme, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Country-Themed Meme incluem UAI, ESP, CAR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Country-Themed Meme?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Country-Themed Meme é de aproximadamente $107.03M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Country-Themed Meme, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.