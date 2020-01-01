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Principais tokens de Cosmos Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Cosmos Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.397
-0.07%
-2.65%
+3.03%
$ 716.15M
$ 201.83K
2
Injective
Injective
INJ
$ 4.664
+0.15%
+0.91%
+4.85%
$ 466.56M
$ 198.93K
3
TIA
TIA
TIA
$ 0.3075
+0.72%
-0.68%
-7.33%
$ 282.60M
$ 1.15M
4
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11122
+0.34%
-2.56%
-3.66%
$ 93.88M
$ 736.49K
5
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,881.43
+0.73%
-0.00%
-0.75%
$ 34.80M
$ 223.00K
6
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.02985
+0.03%
-0.96%
+4.41%
$ 23.20M
$ 1.89M
7
SCRT
SCRT
SCRT
$ 0.02895
0.00%
-7.47%
-11.57%
$ 9.94M
$ 2.78M
8
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.0144
+0.21%
-3.48%
+5.57%
$ 7.84M
$ 3.81M
9
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0.02000619
-0.34%
-0.02%
-6.21%
$ 1.59M
$ 775.27
10
Kima Network
Kima Network
KIMA
$ 0.00199892
0.00%
+0.07%
+32.54%
$ 417.27K
$ 29.85
11
IXO
IXO
IXO
$ 0.00199245
-0.16%
-0.15%
-6.07%
$ 172.63K
$ 24.35
12
Stargaze
Stargaze
STARS
$ 4.683E-5
+0.24%
+1.80%
-0.64%
$ 137.60K
--
13
Stride Staked Injective
Stride Staked Injective
STINJ
$ 7.02
+0.14%
+0.02%
+4.46%
$ 106.49K
$ 11.53K
14
WDOT
WDOT
WDOT
$ 0.78361
+0.31%
-0.00%
-5.33%
$ 79.37K
$ 6.23
15
Composite
Composite
CMST
$ 0.05105
0.00%
--
0.00%
$ 15.46K
$ 478.23

Perguntas frequentes

O que são tokens de Cosmos Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Cosmos Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 15 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.64B.
Qual é o token de Cosmos Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Cosmos Ecosystem acompanhados na MEXC, STARS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.80% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Cosmos Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 15 tokens de Cosmos Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Cosmos Ecosystem incluem ATOM, INJ, TIA. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Cosmos Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Cosmos Ecosystem é de aproximadamente $1.64B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Cosmos Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.