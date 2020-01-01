Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Core Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Core Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 74.87B
$ 51.85M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.744
+1.04%
-0.07%
+6.97%
$ 5.73B
$ 70.05K
3
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999061
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 214.97M
$ 8.21M
4
Colend
Colend
CLND
$ 0.03309629
-3.41%
-0.00%
+2.26%
$ 3.31M
$ 86.47
5
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
0.00%
$ 1.02M
$ 47.24
6
ASX Capital
ASX Capital
ASX
$ 0.059807
+0.04%
-0.00%
+0.77%
$ 485.97K
$ 487.14
7
b14g dualCORE
b14g dualCORE
DUALCORE
$ 0.02638608
0.00%
--
+1.00%
$ 324.31K
$ 2.00
8
Wrapped CORE
Wrapped CORE
WCORE
$ 0.01906198
+0.88%
-0.02%
-4.71%
$ 308.23K
$ 1.29K
9
PLAYZAP
PLAYZAP
PZP
$ 0.001363
+0.59%
-0.88%
+41.88%
$ 150.76K
$ 25.73M
10
Pell Network Token
Pell Network Token
PELL
$ 0.00016705
0.00%
+0.00%
+0.78%
$ 56.13K
$ 7.52
11
ARS
ARS
ARS
$ 0.0006289
+0.03%
-0.13%
+0.03%
--
$ 86.77M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Core Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Core Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 11 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $80.81B.
Qual é o token de Core Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Core Ecosystem acompanhados na MEXC, USDC apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.01% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Core Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 11 tokens de Core Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Core Ecosystem incluem USDC, LINK, AUSD. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Core Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Core Ecosystem é de aproximadamente $80.81B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Core Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.