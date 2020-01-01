Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Conflux Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Conflux Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00089
0,00%
+0,01%
+0,01%
$ 74,87B
$ 51,85M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63 609,15
+0,27%
-0,28%
-1,07%
$ 7,41B
$ 2,03
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0,998703
-0,03%
0,00%
-0,03%
$ 4,06B
$ 73,71M
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4 388,92
+0,12%
+0,00%
+3,32%
$ 119,70M
$ 9,51M
5
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 5 983,18
-1,86%
+8,78%
+913,05%
$ 21,76M
$ 8,34K
6
Wrapped Conflux
Wrapped Conflux
WCFX
$ 0,643475
+0,04%
+14,60%
+1 491,05%
$ 13,47M
$ 306,92K
7
AxCNH
AxCNH
AXCNH
$ 0,243749
0,00%
+0,66%
+64,21%
$ 9,54M
$ 65,99
8
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0,706573
0,00%
0,00%
+0,30%
$ 2,23M
$ 35,34K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Conflux Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Conflux Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 8 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $86.50B.
Qual é o token de Conflux Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Conflux Ecosystem acompanhados na MEXC, WCFX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 14.60% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Conflux Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 8 tokens de Conflux Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Conflux Ecosystem incluem USDC, WBTC, USDT0. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Conflux Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Conflux Ecosystem é de aproximadamente $86.50B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Conflux Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.