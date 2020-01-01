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Principais tokens de Compound Tokens por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Compound Tokens. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
cETH
cETH
CETH
$ 37.82
+0.29%
0.00%
-0.71%
$ 41.94M
--
2
Compound USDC
Compound USDC
CUSDC
$ 0.02530249
-0.01%
0.00%
+0.05%
$ 7.79M
--
3
cDAI
cDAI
CDAI
$ 0.02505568
-0.02%
0.00%
+0.06%
$ 7.77M
--
4
cBAT
cBAT
CBAT
$ 0.0011987
-0.04%
-0.06%
-13.54%
$ 1.77M
--
5
cUNI
cUNI
CUNI
$ 0.072698
+0.48%
-0.06%
-11.64%
$ 709.88K
--
6
c0x
c0x
CZRX
$ 0.00161712
+0.32%
-0.02%
-2.42%
$ 198.92K
--
7
cLINK
cLINK
CLINK
$ 0.175786
-57.68%
0.00%
+7.03%
$ 177.77K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Compound Tokens e por que são populares?
Tokens de Compound Tokens representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 7 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $60.37M.
Qual é o token de Compound Tokens com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Compound Tokens acompanhados na MEXC, CETH apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Compound Tokens existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 7 tokens de Compound Tokens, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Compound Tokens incluem CETH, CUSDC, CDAI. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Compound Tokens?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Compound Tokens é de aproximadamente $60.37M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Compound Tokens, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.