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Principais tokens de Commodity-backed Stablecoin por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Commodity-backed Stablecoin. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Alloy Tether
Alloy Tether
AUSDT
$ 0.999938
0.00%
+18.98%
-0.11%
$ 50.00M
$ 4.00

Perguntas frequentes

O que são tokens de Commodity-backed Stablecoin e por que são populares?
Tokens de Commodity-backed Stablecoin representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 1 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $50.00M.
Qual é o token de Commodity-backed Stablecoin com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Commodity-backed Stablecoin acompanhados na MEXC, AUSDT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 18.98% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Commodity-backed Stablecoin existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 1 tokens de Commodity-backed Stablecoin, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Commodity-backed Stablecoin incluem AUSDT. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Commodity-backed Stablecoin?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Commodity-backed Stablecoin é de aproximadamente $50.00M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Commodity-backed Stablecoin, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.