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Principais tokens de Christmas Themed por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Christmas Themed. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
SANTA HAT
SANTA HAT
SANTAHAT
$ 4.454E-5
-0.20%
-1.00%
+6.43%
$ 44.41K
--
2
Santawifhat
Santawifhat
SANTA
$ 2.204E-5
0.00%
-1.20%
+2.70%
$ 22.00K
--
3
Santacoin
Santacoin
SANTA
$ 2.119E-5
-0.56%
+7.30%
+4.03%
$ 21.19K
--
4
Merry Christmas
Merry Christmas
MC
$ 1.158E-5
+0.26%
+0.20%
+11.67%
$ 11.12K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Christmas Themed e por que são populares?
Tokens de Christmas Themed representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 4 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $98.72K.
Qual é o token de Christmas Themed com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Christmas Themed acompanhados na MEXC, SANTA apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 7.30% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Christmas Themed existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 4 tokens de Christmas Themed, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Christmas Themed incluem SANTAHAT, SANTA, SANTA. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Christmas Themed?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Christmas Themed é de aproximadamente $98.72K. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Christmas Themed, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.