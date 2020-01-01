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Principais tokens de Bridged WETH por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Bridged WETH. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,886.71
+0.50%
-0.23%
-0.75%
$ 227.38B
$ 91.43K
2
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,073.61
0.00%
-0.06%
-0.84%
$ 3.38B
$ 0.01
3
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,881.43
+0.73%
-0.00%
-0.75%
$ 34.80M
$ 223.00K
4
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,879.5
+0.23%
0.00%
-0.79%
$ 13.91M
$ 494.96K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Bridged WETH e por que são populares?
Tokens de Bridged WETH representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 4 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $230.81B.
Qual é o token de Bridged WETH com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Bridged WETH acompanhados na MEXC, WETH apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Bridged WETH existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 4 tokens de Bridged WETH, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Bridged WETH incluem ETH, WEETH, WETH. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Bridged WETH?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Bridged WETH é de aproximadamente $230.81B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Bridged WETH, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.