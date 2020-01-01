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Principais tokens de Bridged WBNB por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Bridged WBNB. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 5,983.18
-1.86%
+8.78%
+913.05%
$ 21.76M
$ 8.34K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Bridged WBNB e por que são populares?
Tokens de Bridged WBNB representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 1 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $21.76M.
Qual é o token de Bridged WBNB com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Bridged WBNB acompanhados na MEXC, WBNB apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 8.78% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Bridged WBNB existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 1 tokens de Bridged WBNB, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Bridged WBNB incluem WBNB. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Bridged WBNB?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Bridged WBNB é de aproximadamente $21.76M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Bridged WBNB, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.