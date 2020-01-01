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Principais tokens de Bridged USDT por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Bridged USDT. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998703
-0.03%
0.00%
-0.03%
$ 4.06B
$ 73.71M
2
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 1.001
+0.31%
+0.00%
+0.16%
$ 2.62M
$ 15.64M
3
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.998156
-0.09%
-0.00%
-1.07%
$ 2.47M
$ 114.24K
4
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.998256
+0.12%
+0.00%
+0.03%
$ 1.09M
$ 87.10K
5
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999303
+0.04%
0.00%
+0.07%
$ 816.17K
$ 724.41K
6
Enosys USDT
Enosys USDT
EUSDT
$ 0.974284
+0.21%
-0.00%
+1.75%
$ 41.53K
$ 3.01

Perguntas frequentes

O que são tokens de Bridged USDT e por que são populares?
Tokens de Bridged USDT representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 6 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $4.07B.
Qual é o token de Bridged USDT com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Bridged USDT acompanhados na MEXC, USDT0 apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Bridged USDT existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 6 tokens de Bridged USDT, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Bridged USDT incluem USDT0, USDT, USDT. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Bridged USDT?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Bridged USDT é de aproximadamente $4.07B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Bridged USDT, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.