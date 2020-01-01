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Principais tokens de Bridged USDC por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Bridged USDC. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 74.87B
$ 51.85M
2
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.998998
+0.04%
-0.00%
-0.60%
$ 114.15M
$ 148.45K
3
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.005
+0.40%
+0.00%
+0.30%
$ 33.14M
$ 4.64M
4
Hyperlane USD Coin
Hyperlane USD Coin
HUSDC
$ 0.967781
-0.05%
-0.03%
-2.62%
$ 342.24K
$ 7.49K
5
Lucid USDC
Lucid USDC
LUSDC
$ 0.9938
0.00%
--
0.00%
$ 124.46K
$ 149.21

Perguntas frequentes

O que são tokens de Bridged USDC e por que são populares?
Tokens de Bridged USDC representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 5 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $75.01B.
Qual é o token de Bridged USDC com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Bridged USDC acompanhados na MEXC, USDC apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.01% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Bridged USDC existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 5 tokens de Bridged USDC, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Bridged USDC incluem USDC, USDC.N, USDC.E. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Bridged USDC?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Bridged USDC é de aproximadamente $75.01B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Bridged USDC, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.