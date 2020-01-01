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Principais tokens de Bridged-Tokens por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Bridged-Tokens. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63 654,19
+0,25%
-0,21%
-1,06%
$ 1,27T
$ 6,65K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1 886,85
+0,50%
-0,23%
-0,75%
$ 227,38B
$ 91,43K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 612,88
+0,22%
-0,47%
+3,92%
$ 82,44B
$ 16,48K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,0009
0,00%
+0,01%
+0,01%
$ 74,87B
$ 51,85M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1,0112
+0,71%
-0,90%
-1,15%
$ 62,71B
$ 14,35M
6
Solana
Solana
SOL
$ 76,18
+0,75%
-0,25%
+4,76%
$ 44,17B
$ 364,28K
7
Tron
Tron
TRX
$ 0,3359
-0,03%
+0,48%
+2,56%
$ 31,87B
$ 16,11M
8
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 56,73
+0,21%
+3,89%
+1,93%
$ 14,34B
$ 13,13K
9
Zcash
Zcash
ZEC
$ 493,99
+1,54%
+2,16%
-2,32%
$ 8,23B
$ 4,48K
10
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63 642,22
+0,27%
-0,28%
-1,07%
$ 7,41B
$ 2,03
11
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0,998703
-0,03%
0,00%
-0,03%
$ 4,06B
$ 73,71M
12
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2 073,61
0,00%
-0,06%
-0,84%
$ 3,38B
$ 0,01
13
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6,497
+1,46%
+2,79%
+1,12%
$ 2,79B
$ 52,91K
14
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0,000004444
+0,52%
-1,43%
-4,53%
$ 2,60B
$ 158,48B
15
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3,565
+0,79%
-6,11%
-11,78%
$ 2,21B
$ 192,81K
16
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1,6601
+1,08%
-0,33%
+1,35%
$ 2,15B
$ 710,61K
17
Cronos
Cronos
CRO
$ 0,04672
+0,11%
-0,17%
-12,03%
$ 2,09B
$ 2,41M
18
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0,7773
+0,62%
-2,33%
-5,16%
$ 1,31B
$ 977,30K
19
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0,996
-0,01%
-0,01%
0,00%
$ 1,30B
$ 182,85K
20
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0,07442
+0,17%
-1,17%
-0,79%
$ 794,06M
$ 2,62M
21
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0,9966
+0,01%
-0,02%
+0,05%
$ 492,88M
$ 5,44K
22
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1,398
+0,29%
-6,11%
-5,54%
$ 332,14M
$ 1,15M
23
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0,3179
+1,43%
+0,47%
-3,56%
$ 297,36M
$ 346,60K
24
SEI
SEI
SEI
$ 0,04126
+0,72%
+1,40%
-1,24%
$ 293,04M
$ 1,27M
25
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0,00004945
+0,45%
-4,02%
+1,25%
$ 272,65M
$ 3,02B
26
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0,06417
+0,12%
-3,08%
-2,31%
$ 127,40M
$ 832,20K
27
Lombard BTC
Lombard BTC
BTC.B
$ 63 591
+0,19%
-0,00%
-0,86%
$ 127,12M
$ 5,87M
28
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4 388,92
+0,12%
+0,00%
+3,32%
$ 119,70M
$ 9,51M
29
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0,998998
+0,04%
-0,00%
-0,60%
$ 114,15M
$ 148,45K
30
$ 0,03879
+0,57%
-3,30%
-5,45%
$ 113,75M
$ 1,62M
31
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0,11124
+0,34%
-2,56%
-3,66%
$ 93,88M
$ 736,49K
32
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0,00273113
-0,14%
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$ 87,13M
$ 617,28K
33
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0,1826
-0,27%
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$ 467,68K
34
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
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$ 401,21K
35
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0,008144
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$ 41,26M
$ 6,95M
36
$ 0,004601
+0,72%
-2,04%
-4,77%
$ 40,14M
$ 11,82M
37
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1 881,43
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38
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Stargate Bridged USDC
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39
FRAX
FRAX
FRAX
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40
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
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41
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Stargate Bridged WETH
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42
AVA
AVA
AVA
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43
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
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44
Swell Network
Swell Network
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Wrapped Glue
Wrapped Glue
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NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
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47
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
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48
Alephim
Alephim
ALEPH
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49
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0,998256
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$ 87,10K
50
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61 009
0,00%
--
0,00%
$ 1,02M
$ 47,24

Perguntas frequentes

O que são tokens de Bridged-Tokens e por que são populares?
Tokens de Bridged-Tokens representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 62 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1853.76B.
Qual é o token de Bridged-Tokens com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Bridged-Tokens acompanhados na MEXC, WBNB apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 8.78% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Bridged-Tokens existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 62 tokens de Bridged-Tokens, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Bridged-Tokens incluem BTC, ETH, BNB. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Bridged-Tokens?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Bridged-Tokens é de aproximadamente $1853.76B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Bridged-Tokens, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.