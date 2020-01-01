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Principais tokens de Bridged Stablecoin por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Bridged Stablecoin. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,654.19
+0.25%
-0.21%
-1.06%
$ 1.27T
$ 6.65K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,886.85
+0.50%
-0.23%
-0.75%
$ 227.38B
$ 91.43K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 74.87B
$ 51.85M
4
XRP
XRP
XRP
$ 1.0112
+0.71%
-0.90%
-1.15%
$ 62.71B
$ 14.35M
5
Solana
Solana
SOL
$ 76.18
+0.75%
-0.25%
+4.76%
$ 44.17B
$ 364.28K
6
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998703
-0.03%
0.00%
-0.03%
$ 4.06B
$ 73.71M
7
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 182.85K
8
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.998998
+0.04%
-0.00%
-0.60%
$ 114.15M
$ 148.45K
9
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.005
+0.40%
+0.00%
+0.30%
$ 33.14M
$ 4.64M
10
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3007
-0.30%
-1.89%
-3.73%
$ 26.61M
$ 206.87K
11
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 1.001
+0.31%
+0.00%
+0.16%
$ 2.62M
$ 15.64M
12
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.998156
-0.09%
-0.00%
-1.07%
$ 2.47M
$ 114.24K
13
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.998256
+0.12%
+0.00%
+0.03%
$ 1.09M
$ 87.10K
14
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999303
+0.04%
0.00%
+0.07%
$ 816.17K
$ 724.41K
15
Hyperlane USD Coin
Hyperlane USD Coin
HUSDC
$ 0.967781
-0.05%
-0.03%
-2.62%
$ 342.24K
$ 7.49K
16
Lucid USDC
Lucid USDC
LUSDC
$ 0.9938
0.00%
--
0.00%
$ 124.46K
$ 149.21
17
Enosys USDT
Enosys USDT
EUSDT
$ 0.974284
+0.21%
-0.00%
+1.75%
$ 41.53K
$ 3.01

Perguntas frequentes

O que são tokens de Bridged Stablecoin e por que são populares?
Tokens de Bridged Stablecoin representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 17 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1689.47B.
Qual é o token de Bridged Stablecoin com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Bridged Stablecoin acompanhados na MEXC, USDC apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.01% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Bridged Stablecoin existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 17 tokens de Bridged Stablecoin, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Bridged Stablecoin incluem BTC, ETH, USDC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Bridged Stablecoin?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Bridged Stablecoin é de aproximadamente $1689.47B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Bridged Stablecoin, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.