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Principais tokens de BRC-20 por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor BRC-20. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002718
+1.50%
-4.84%
-2.97%
$ 1.12B
$ 71.34B
2
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2702
+0.04%
+2.42%
-0.88%
$ 135.55M
$ 322.19K
3
ORDI
ORDI
ORDI
$ 3.479
-0.12%
+0.03%
+3.27%
$ 72.35M
$ 20.27K
4
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010134
+0.71%
-1.06%
+2.63%
$ 21.33M
$ 7.47T
5
TurtSat
TurtSat
TURT
$ 0.00038486
+0.45%
+0.14%
+9.86%
$ 236.20K
$ 37.23K
6
Multibit
Multibit
MUBI
$ 0.00018629
+0.22%
+0.17%
-3.69%
$ 176.97K
$ 116.15
7
Ordiswap
Ordiswap
ORDS
$ 0.000117
+0.18%
--
+0.04%
$ 116.94K
$ 11.90
8
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00399987
+0.20%
-0.01%
-0.61%
$ 29.41K
$ 7.36
9
Rats
Rats
RATS
$ 0.00003788
-0.79%
+1.26%
-17.46%
--
$ 2.06B

Perguntas frequentes

O que são tokens de BRC-20 e por que são populares?
Tokens de BRC-20 representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 9 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.35B.
Qual é o token de BRC-20 com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de BRC-20 acompanhados na MEXC, TRAC apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.42% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de BRC-20 existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 9 tokens de BRC-20, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de BRC-20 incluem PEPE, TRAC, ORDI. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria BRC-20?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de BRC-20 é de aproximadamente $1.35B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor BRC-20, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.