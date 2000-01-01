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Principais tokens de Bitcoin Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Bitcoin Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,660.63
+0.25%
-0.21%
-1.06%
$ 1.27T
$ 6.65K
2
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002714
+1.50%
-4.84%
-2.97%
$ 1.12B
$ 71.34B
3
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2701
+0.04%
+2.42%
-0.88%
$ 135.55M
$ 322.19K
4
ORDI
ORDI
ORDI
$ 3.472
-0.12%
+0.03%
+3.27%
$ 72.35M
$ 20.27K
5
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.000635
+0.17%
-0.91%
+0.44%
$ 63.45M
$ 97.31M
6
USTBL
USTBL
USTBL
$ 1.063
0.00%
+0.00%
+0.38%
$ 32.02M
$ 9.74K
7
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010134
+0.71%
-1.06%
+2.63%
$ 21.33M
$ 7.47T
8
LOBO.THE.WOLF.PUP
LOBO.THE.WOLF.PUP
LOBO
$ 0.00003412
0.00%
+2.80%
+19.13%
$ 597.25K
$ 171.27M
9
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00399987
+0.20%
-0.01%
-0.61%
$ 29.41K
$ 7.36
10
TAP Protocol
TAP Protocol
TAP
$ 0.0747
+3.65%
-5.90%
-1.42%
--
$ 242.79K
11
Rats
Rats
RATS
$ 0.0000378
-0.79%
+1.26%
-17.46%
--
$ 2.06B

Perguntas frequentes

O que são tokens de Bitcoin Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Bitcoin Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 11 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1276.26B.
Qual é o token de Bitcoin Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Bitcoin Ecosystem acompanhados na MEXC, LOBO apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.80% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Bitcoin Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 11 tokens de Bitcoin Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Bitcoin Ecosystem incluem BTC, PEPE, TRAC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Bitcoin Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Bitcoin Ecosystem é de aproximadamente $1276.26B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Bitcoin Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.