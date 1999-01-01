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Principais tokens de Binance-Peg Tokens por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Binance-Peg Tokens. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,886.24
+0.50%
-0.23%
-0.75%
$ 227.38B
$ 91.43K
2
XRP
XRP
XRP
$ 1.0112
+0.71%
-0.90%
-1.15%
$ 62.71B
$ 14.35M
3
Solana
Solana
SOL
$ 76.18
+0.75%
-0.25%
+4.76%
$ 44.17B
$ 364.28K
4
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07014
+0.60%
-2.37%
+1.85%
$ 11.99B
$ 100.37M
5
Zcash
Zcash
ZEC
$ 494.19
+1.54%
+2.16%
-2.32%
$ 8.23B
$ 4.48K
6
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.184
+0.77%
-2.08%
-8.25%
$ 6.67B
$ 13.47M
7
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 215
+0.84%
+1.36%
+1.22%
$ 4.33B
$ 2.66K
8
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.93
+0.18%
-1.01%
-1.10%
$ 3.47B
$ 65.59K
9
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.491
+1.46%
+2.79%
+1.12%
$ 2.79B
$ 52.91K
10
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004446
+0.52%
-1.43%
-4.53%
$ 2.60B
$ 158.48B
11
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.659
+1.08%
-0.33%
+1.35%
$ 2.15B
$ 710.61K
12
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7766
+0.62%
-2.33%
-5.16%
$ 1.31B
$ 977.30K
13
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6757
+0.74%
-4.12%
-2.16%
$ 535.56M
$ 2.63M
14
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.195
+0.72%
-0.31%
-1.86%
$ 212.57M
$ 279.17K
15
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03533
+0.51%
-4.48%
-7.10%
$ 35.22M
$ 1.43M
16
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002507
+0.08%
-7.71%
+11.23%
$ 23.39M
$ 35.07M
17
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6309
+0.03%
-1.67%
+0.61%
$ 11.75M
$ 116.45K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Binance-Peg Tokens e por que são populares?
Tokens de Binance-Peg Tokens representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 17 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $378.61B.
Qual é o token de Binance-Peg Tokens com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Binance-Peg Tokens acompanhados na MEXC, AVAX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.79% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Binance-Peg Tokens existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 17 tokens de Binance-Peg Tokens, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Binance-Peg Tokens incluem ETH, XRP, SOL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Binance-Peg Tokens?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Binance-Peg Tokens é de aproximadamente $378.61B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Binance-Peg Tokens, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.