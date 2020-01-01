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Principais tokens de Bank-Issued Stablecoin por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Bank-Issued Stablecoin. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 160.87M
$ 7.02M
2
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.1538
0.00%
-0.03%
+0.10%
$ 57.25M
$ 6.97K
3
USD CoinVertible
USD CoinVertible
USDCV
$ 0.998923
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 12.41M
$ 7.39M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Bank-Issued Stablecoin e por que são populares?
Tokens de Bank-Issued Stablecoin representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 3 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $230.54M.
Qual é o token de Bank-Issued Stablecoin com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Bank-Issued Stablecoin acompanhados na MEXC, USDCV apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Bank-Issued Stablecoin existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 3 tokens de Bank-Issued Stablecoin, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Bank-Issued Stablecoin incluem EURCV, EURI, USDCV. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Bank-Issued Stablecoin?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Bank-Issued Stablecoin é de aproximadamente $230.54M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Bank-Issued Stablecoin, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.