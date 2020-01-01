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Principais tokens de Astar Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Astar Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 74.87B
$ 51.85M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,650.01
+0.27%
-0.28%
-1.07%
$ 7.41B
$ 2.03
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.743
+1.04%
-0.07%
+6.97%
$ 5.73B
$ 70.05K
4
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.074383
+0.08%
-0.01%
-0.97%
$ 19.34M
$ 2.84M
5
Wrapped ASTR
Wrapped ASTR
WASTR
$ 0.00460314
-0.09%
-0.01%
-5.00%
$ 685.64K
$ 1.35K
6
BAI Stablecoin
BAI Stablecoin
BAI
$ 0.999121
+0.26%
--
-1.37%
$ 229.50K
$ 7.60
7
ArthSwap Wrapped ASTR
ArthSwap Wrapped ASTR
WASTR
$ 0.00462087
+0.38%
-0.01%
-4.33%
$ 116.39K
$ 416.04
8
WDOT
WDOT
WDOT
$ 0.78361
+0.31%
-0.00%
-5.33%
$ 79.37K
$ 6.23
9
Wrapped Shiden Network
Wrapped Shiden Network
WSDN
$ 0.00485757
0.00%
--
0.00%
$ 78.56K
$ 1.36

Perguntas frequentes

O que são tokens de Astar Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Astar Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 9 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $88.02B.
Qual é o token de Astar Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Astar Ecosystem acompanhados na MEXC, USDC apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.01% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Astar Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 9 tokens de Astar Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Astar Ecosystem incluem USDC, WBTC, LINK. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Astar Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Astar Ecosystem é de aproximadamente $88.02B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Astar Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.