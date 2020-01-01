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Principais tokens de Archway Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Archway Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.396
-0.07%
-2.65%
+3.03%
$ 716.15M
$ 201.83K
2
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.53494
+1.29%
+0.03%
+13.25%
$ 158.72M
$ 4.24M
3
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00672387
+0.11%
+0.01%
-0.06%
$ 4.66M
$ 1.95K
4
Balanced Dollars
Balanced Dollars
BNUSD
$ 0.96769
0.00%
--
0.00%
$ 2.76M
$ 1.32K
5
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0.988033
-0.16%
+0.00%
+0.02%
$ 1.39M
$ 40.36
6
Levana
Levana
LVN
$ 0.00051925
0.00%
--
+4.29%
$ 416.97K
$ 2.07
7
Cudos
Cudos
CUDOS
$ 0.0007339
0.00%
--
-20.43%
$ 402.22K
$ 3.70
8
Axelar Wrapped Ether
Axelar Wrapped Ether
AXLETH
$ 1,887.59
+0.40%
+0.01%
+0.14%
$ 93.67K
$ 5.71K
9
Graviton
Graviton
GRAV
$ 6.209E-5
+0.42%
-0.50%
+66.77%
$ 80.60K
--
10
Planq
Planq
PLQ
$ 0.00040103
-0.04%
-0.00%
+0.39%
$ 57.44K
$ 1.20
11
Jackal Protocol
Jackal Protocol
JKL
$ 0.00040683
+2.58%
+0.03%
-14.29%
$ 53.62K
$ 231.87

Perguntas frequentes

O que são tokens de Archway Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Archway Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 11 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $884.78M.
Qual é o token de Archway Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Archway Ecosystem acompanhados na MEXC, AKT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.03% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Archway Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 11 tokens de Archway Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Archway Ecosystem incluem ATOM, AKT, BLD. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Archway Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Archway Ecosystem é de aproximadamente $884.78M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Archway Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.