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Principais tokens de Animal Racing por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Animal Racing. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Crown by Third Time Games
Crown by Third Time Games
CROWN
$ 0.00388892
+10.38%
+0.36%
+28.61%
$ 972.23K
$ 3.59K
2
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00258355
-0.07%
-0.00%
+2.18%
$ 310.03K
$ 380.52
3
DeFi Land
DeFi Land
DFL
$ 1.348E-5
0.00%
0.00%
+2.04%
$ 129.33K
--
4
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
$ 0.00035486
0.00%
--
+0.59%
$ 35.80K
$ 0.03

Perguntas frequentes

O que são tokens de Animal Racing e por que são populares?
Tokens de Animal Racing representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 4 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.45M.
Qual é o token de Animal Racing com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Animal Racing acompanhados na MEXC, CROWN apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.36% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Animal Racing existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 4 tokens de Animal Racing, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Animal Racing incluem CROWN, ZERC, DFL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Animal Racing?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Animal Racing é de aproximadamente $1.45M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Animal Racing, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.