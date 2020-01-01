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Principais tokens de America.fun Launchpad por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor America.fun Launchpad. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
VALOR
VALOR
VALOR
$ 4,406E-5
0,00%
-4,10%
-1,56%
$ 44,06K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de America.fun Launchpad e por que são populares?
Tokens de America.fun Launchpad representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 1 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $44.06K.
Qual é o token de America.fun Launchpad com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de America.fun Launchpad acompanhados na MEXC, VALOR apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de -4.10% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de America.fun Launchpad existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 1 tokens de America.fun Launchpad, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de America.fun Launchpad incluem VALOR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria America.fun Launchpad?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de America.fun Launchpad é de aproximadamente $44.06K. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor America.fun Launchpad, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.