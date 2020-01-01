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Principais tokens de Adventure Games por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Adventure Games. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.896
+0.21%
-1.70%
-2.34%
$ 21.17M
$ 19.23K
2
AriaAI
AriaAI
ARIA
$ 0.03354
+1.59%
+3.46%
+12.86%
$ 11.60M
$ 1.91M
3
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07127
+0.08%
-3.85%
-11.48%
$ 7.62M
$ 720.54K
4
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01757136
0.00%
+0.00%
+21.04%
$ 1.64M
$ 90.45
5
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.10725E-7
+0.14%
-0.30%
-1.15%
$ 1.10M
--
6
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.7216E-8
+0.14%
+0.30%
-0.38%
$ 701.02K
--
7
Matchain
Matchain
MAT
$ 0.03593
-0.03%
-0.93%
-7.95%
$ 590.19K
$ 1.73M
8
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.204869
+0.13%
-0.02%
-5.18%
$ 574.48K
$ 1.88K
9
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00967818
+0.14%
+0.00%
-1.73%
$ 473.91K
$ 215.07
10
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.00074
0.00%
+3.94%
+6.64%
$ 461.17K
$ 31.07M
11
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00814601
0.00%
--
+2.49%
$ 241.63K
$ 1.28
12
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
$ 0.00114753
0.00%
--
+0.04%
$ 220.10K
$ 1.17
13
Bezoge Earth
Bezoge Earth
BEZOGE
$ 3.609E-12
0.00%
+0.50%
+0.67%
$ 142.90K
--
14
Castle Of Blackwater
Castle Of Blackwater
COBE
$ 0.00148719
+0.25%
--
+1.49%
$ 88.94K
$ 83.98
15
NFT Champions
NFT Champions
CHAMP
$ 5.313E-5
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 53.13K
--
16
Defina Finance
Defina Finance
FINA
$ 0.00054453
+0.13%
+0.00%
+1.30%
$ 32.07K
$ 2.52K
17
Fate Adventure
Fate Adventure
FA
$ 0.00444083
0.00%
-0.02%
+1.60%
$ 28.64K
$ 1.48
18
Pankito
Pankito
PAN
$ 0.00042289
0.00%
-0.00%
-0.42%
$ 25.37K
$ 1.04
19
Unfettered Ecosystem
Unfettered Ecosystem
SOULS
$ 1.212E-5
0.00%
+0.80%
0.00%
$ 13.23K
--
20
SLOVE
SLOVE
SLOVE
$ 0.00013692
+1.38%
-0.00%
+4.89%
$ 12.32K
$ 9.68
21
Palio
Palio
PAL
$ 0.0007184
0.00%
-0.25%
+1.05%
--
$ 84.00M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Adventure Games e por que são populares?
Tokens de Adventure Games representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 21 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $46.80M.
Qual é o token de Adventure Games com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Adventure Games acompanhados na MEXC, QORPO apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 3.94% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Adventure Games existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 21 tokens de Adventure Games, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Adventure Games incluem ILV, ARIA, PEPECOIN. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Adventure Games?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Adventure Games é de aproximadamente $46.80M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Adventure Games, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.