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Principais tokens de aarna Vault Tokens por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor aarna Vault Tokens. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
aarna atvPTmax
aarna atvPTmax
ATVPTMAX
$ 1,025
%0,00
%0,00
%0,00
$ 354,76K
--
2
aarna atv111
aarna atv111
ATV111
$ 105,22
%0,00
%0,00
+%0,07
$ 90,93K
--
3
aarna afi 802v2
aarna afi 802v2
AFI 802V2
$ 20,99
+%0,24
-%0,01
-%2,42
$ 37,65K
--
4
aarna atv 808
aarna atv 808
ATV808
$ 52,03
+%0,23
-%0,01
-%2,27
$ 20,36K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de aarna Vault Tokens e por que são populares?
Tokens de aarna Vault Tokens representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 4 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $503.70K.
Qual é o token de aarna Vault Tokens com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de aarna Vault Tokens acompanhados na MEXC, ATVPTMAX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de aarna Vault Tokens existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 4 tokens de aarna Vault Tokens, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de aarna Vault Tokens incluem ATVPTMAX, ATV111, AFI 802V2. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria aarna Vault Tokens?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de aarna Vault Tokens é de aproximadamente $503.70K. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor aarna Vault Tokens, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.