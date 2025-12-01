Preço de Catalyse AI hoje

O preço ao vivo de Catalyse AI (CAI) hoje é $ 0.0033687, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CAI para USD é de $ 0.0033687 por CAI.

Catalyse AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 336,870, com um fornecimento em circulação de 100.00M CAI. Nas últimas 24 horas, CAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.12569, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00180061.

No desempenho de curto prazo, CAI movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Catalyse AI (CAI)

Capitalização de mercado $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Catalyse AI é $ 336.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CAI é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 336.87K.