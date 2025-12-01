Preço de CAT LADY hoje

O preço ao vivo de CAT LADY (KTTY) hoje é $ 0.00004962, com uma variação de 18.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KTTY para USD é de $ 0.00004962 por KTTY.

CAT LADY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 45,510, com um fornecimento em circulação de 917.13M KTTY. Nas últimas 24 horas, KTTY foi negociado entre $ 0.00003922 (mínimo) e $ 0.00005283 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00051119, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00003922.

No desempenho de curto prazo, KTTY movimentou-se -6.06% na última hora e -37.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CAT LADY (KTTY)

Capitalização de mercado $ 45.51K$ 45.51K $ 45.51K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 45.51K$ 45.51K $ 45.51K Fornecimento Circulante 917.13M 917.13M 917.13M Fornecimento total 917,133,912.0189911 917,133,912.0189911 917,133,912.0189911

A capitalização de mercado atual de CAT LADY é $ 45.51K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KTTY é 917.13M, com um fornecimento total de 917133912.0189911. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 45.51K.